В Мугалжарском районе реализуются 8 крупных инвестиционных проектов

В Мугалжарском районе ведётся системная работа по улучшению инвестиционного климата, развитию производственных предприятий и созданию новых рабочих мест.

По итогам 9 месяцев 2026 года объём инвестиций в основной капитал экономики района составил 105,8 млрд тенге. Плановый показатель выполнен на 117,3%.

В настоящее время в районе планируется реализация ряда крупных инвестиционных проектов. Они охватывают промышленность, энергетику, транспортную инфраструктуру и газохимическую отрасль.

В частности, в перечень инвестиционных проектов входят:

Станция технического обслуживания по ремонту локомотивов ТОО «Олжа»;

Цех по ремонту локомотивных подшипников ТОО «Деповской сервис»;

Расширение Жанажольской газотурбинной электростанции;

Газохимический комплекс по производству карбамида;

Газохимический комплекс по производству метанола;

Газотурбинная электростанция;

Завод по переработке кварцевого песка;

Линия по обработке трубной продукции.

Поэтапный запуск указанных проектов запланирован до 2027 года. В результате будут созданы новые производственные мощности и сотни рабочих мест. К примеру, только на комплексе по производству карбамида планируется трудоустроить 400 человек.