В Актюбинской области продолжается устойчивый рост на рынке труда

В Актюбинской области благодаря мерам государственной поддержки в сфере занятости населения сохраняется положительная динамика по созданию новых рабочих мест и обеспечению жителей постоянной занятостью.

В рамках комплексной государственной программы «Занятость населения» в 2024 году в регионе было создано 29 878 новых рабочих мест, в 2025 году этот показатель достиг 32 094. За первые шесть месяцев 2026 года в области создано еще 8 339 рабочих мест.

Меры по повышению занятости реализуются не только в Актобе, но и во всех районах области. Одним из основных направлений программы является трудоустройство граждан на имеющиеся вакансии. В 2024 году по данному направлению были трудоустроены 25 458 человек, в 2025 году — 22 864 человека. За первое полугодие 2026 года работу получили 6 489 жителей области.

Политика в сфере занятости также направлена на адаптацию молодежи к рынку труда. В частности, благодаря проекту «Молодежная практика» ежегодно более 2 тысяч молодых специалистов получают первый профессиональный опыт. В 2024 году в проекте приняли участие 2 115 выпускников, в 2025 году — 2 138.

Показывает эффективность и проект «Серебряный возраст», направленный на поддержку граждан предпенсионного возраста. В 2024 году благодаря проекту трудоустроены 1 286 человек, в 2025 году — 1 223 человека.

Кроме того, организуются оплачиваемые общественные работы, которые позволяют создавать временные и социальные рабочие места. В 2024 году ими были охвачены 5 547 человек, в 2025 году — 4 518 человек.

Созданы возможности и для получения безработными гражданами новых профессиональных навыков. В 2024 году краткосрочное профессиональное обучение прошли 860 человек. Для жителей, желающих начать собственное дело, предусмотрено предоставление безвозмездных грантов в размере 400 МРП.