Аким области посетил телеканал Aqtobe

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров посетил областной телеканал Aqtobe, который имеет 66-летнюю историю.

Глава региона дал интервью для телепрограммы, посвященной Посланию Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле». В ходе эфира аким области рассказал об основных направлениях развития региона, проводимой в Актюбинской области работе по реализации задач, обозначенных Главой государства, а также о предстоящих планах и новых проектах.

После интервью директор телеканала Айдана Смагулова представила главе региона обновленную основную телестудию. Студия, которая не ремонтировалась на протяжении 30 лет, теперь обладает техническими возможностями для подготовки 16 телепрограмм различных форматов в едином пространстве.

Стоит отметить, что за последние два года в здании телеканала проведена масштабная модернизация. Полностью обновлена кровля, преобразились студия новостей и другие помещения, предназначенные для съемок телепрограмм. Установлено современное техническое оборудование, что позволило повысить производственный потенциал телеканала.

В ходе встречи сотрудники телеканала смогли задать главе региона интересующие их вопросы и обменяться мнениями. Коллектив отметил важность обновленной студии для дальнейшей работы и выразил благодарность за оказанную поддержку в реализации проекта, который долгие годы оставался нерешенным.