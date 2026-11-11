В селе Таскопа Темирского района открыли пожарный пост

Это 314-й объект добровольного противопожарного формирования «Ауыл құтқарушылары» в Казахстане.

В селе Таскопа Темирского района Актюбинской области в рамках программы «Ауыл құтқарушылары» введён в эксплуатацию новый пожарный пост. Это важный шаг в обеспечении безопасности сельских жителей и повышении оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации.

Новый пост обеспечит противопожарную защиту села Таскопа, в котором проживает 621 человек. Одноэтажное здание оснащено всем необходимым для несения службы.

Министерство по чрезвычайным ситуациям РК выделило для поста пожарный автомобиль, боевую одежду и средства связи. Личный состав сформирован из четырёх человек.

В здании предусмотрены диспетчерская, комнаты для отдыха и приёма пищи сотрудников, а также санитарно-бытовые помещения.