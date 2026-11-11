В селе Қаратоғай Шалкарского района Актюбинской области открылся новый пожарный пост «Ауыл құтқарушылары». Он обеспечит противопожарную защиту села, в котором проживают 460 человек.

Одноэтажное здание оборудовано всем необходимым для несения службы. Для нового поста МЧС выделило автомобиль. Кроме того, подразделение обеспечили боевой одеждой и средствами связи. Личный состав сформирован из 9 человек. В здании предусмотрены диспетчерская, комнаты для отдыха и приёма пищи, а также санитарно-бытовые помещения.

В ходе мероприятия аким Шетырғызского сельского округа Жанна Әбденова была награждена за значительный вклад в открытие нового пожарного поста и обеспечение безопасности жителей села. Открытие нового пожарного поста позволит повысить оперативность реагирования на пожары и другие чрезвычайные ситуации.