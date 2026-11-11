В Карабутаке построят гостиницу, кемпинги и автозаправочные станции

В селе Карабутак Айтекебийского района планируется реализовать ряд инвестиционных проектов, направленных на развитие придорожной сервисной инфраструктуры. Более того, некоторые из объектов уже введены в эксплуатацию и приносят пользу населению. Новые объекты позволят повысить качество обслуживания пассажиров и водителей грузового транспорта.

По словам акима Айтекебийского района Даулетияр Тогызбаева, расположение села Карабутак вдоль автомобильной дороги республиканского значения создает благоприятные условия для развития предпринимательства и придорожного сервиса.

Среди запланированных проектов – строительство кемпинга стоимостью 600 млн тенге и газозаправочной станции также стоимостью 600 млн тенге. Кроме того, рядом с кемпингом «Адиль» планируется построить баню на 100 человек и объект по ремонту автомобильных шин. Объем инвестиций в этот проект составит 200 млн тенге.

Также предусмотрено строительство автозаправочных станций «SINOOIL 36» и «COMPASS» с объемом инвестиций по 1 млрд тенге на каждую. Кроме того, планируется возведение гостиницы «Keruen Inn» стоимостью 1,8 млрд тенге.

Реализация этих проектов позволит создать новые рабочие места, а также даст импульс развитию транзитного и туристического потенциала Карабутакского села и всего района.