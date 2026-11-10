В Актюбинской области проходит региональный этап конкурса «Зерде»

В Актобе проходит региональный этап республиканского конкурса «Зерде» среди учащихся 2–8 классов. В этом году в нём принимают участие 456 школьников, которые в течение двух дней представляют свои исследовательские и творческие работы. Лучшие проекты поборются за право представить регион на республиканском этапе.

Конкурс проходит на базе школы №80. В этом году участники представили 334 проекта по 12 секциям естественно-математического и общественно-гуманитарного направлений. Из общего числа участников 210 – учащиеся сельских школ. Это свидетельствует о том, что интерес к научно-исследовательской деятельности проявляют не только городские, но и сельские школьники.

Работы оценивает жюри в составе 36 специалистов. В него вошли преподаватели Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова, Актюбинского университета имени С. Баишева и Актюбинского высшего гуманитарного колледжа. Эксперты учитывают научное содержание проектов, качество исследования, творческий подход, полноту раскрытия темы и практическую значимость работы.

В этом году конкурс проводится в формате открытой выставки в соответствии с обновлёнными правилами, утверждёнными Республиканским научно-практическим центром «Дарын». Такой формат позволяет школьникам не только представить результаты своих исследований, но и непосредственно защитить идеи перед экспертами.

По итогам конкурса 45% участников будут награждены дипломами I, II и III степени регионального научно-практического центра дополнительного образования «Актобе-Дарын». Все участники получат сертификаты. Авторы лучших проектов смогут получить путёвки на республиканский этап.

«Зерде» – важная образовательная площадка, направленная на раннее раскрытие научного потенциала школьников, развитие исследовательской культуры и поддержку одарённых детей. Именно с таких первых исследований начинается путь к будущим научным открытиям.