В Иргизском районе построят новую поликлинику за 1,3 млрд тенге

В Актюбинской области продолжается работа по развитию медицинской инфраструктуры. В Иргизском районе началось строительство новой поликлиники, рассчитанной на прием 300 человек в смену.

В рамках реализации задач, обозначенных в Послании Главы государства «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле», в Актюбинской области ведется системная работа по развитию системы здравоохранения, модернизации медицинской инфраструктуры, повышению качества и доступности медицинских услуг.

Один из очередных проектов в этом направлении реализуется в Иргизском районе. Здесь началось строительство двухэтажного здания новой поликлиники, которая будет пристроена к районной больнице.

Общая стоимость проекта составляет 1 млрд 328 млн тенге. Средства выделены из республиканского бюджета.

Генеральный подрядчик строительства – «Корпорация АқОрда», генеральный проектировщик – ТОО «Redline Pro».

После ввода в эксплуатацию новая поликлиника сможет принимать до 300 жителей за смену. Это позволит повысить доступность медицинской помощи для населения района, расширить возможности приема пациентов и улучшить качество предоставляемых медицинских услуг.

Завершить строительные работы планируется в 2027 году.