Аким области потребовал конкретных результатов в вопросах защиты прав детей

Вопросы обеспечения безопасности детей, защиты их прав и совершенствования профилактической работы рассмотрели на аппаратном совещании под председательством акима Актюбинской области Асхата Шахарова.

По информации руководителя управления по защите прав детей Амангельды Конакбаева, за 10 месяцев специалисты посетили семьи, в которых воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей.

В ходе выездов оценивались социально-бытовые условия проживания, изучались потребности семей и соблюдение прав несовершеннолетних. По результатам индивидуальной работы 22 ребенка возвращены на воспитание родителям.

Особое внимание уделяется созданию безопасной образовательной среды, психологической поддержке детей и раннему выявлению факторов риска. С начала 2026–2027 учебного года в организациях образования внедрена платформа «Balazhan», позволяющая своевременно выявлять психологические риски и организовывать необходимую помощь. Также в школах размещены QR-коды для оперативного обращения в контакт-центр «111».

Подводя итоги обсуждения, Асхат Шахаров подчеркнул, что работа по защите детей должна оцениваться прежде всего по конкретным результатам, а не формальным отчетам.

«Защита прав и безопасности детей должна оцениваться не по формальным отчетам, а по конкретным результатам. Необходимо усилить ответственность директоров школ, педагогов-психологов и социальных педагогов, обеспечить индивидуальную работу с каждым ребенком, нуждающимся в особом внимании. Особое значение следует уделить своевременному выявлению случаев насилия, буллинга и неблагополучия в семьях», – отметил глава региона.

По итогам совещания поручено усилить взаимодействие органов образования, здравоохранения, внутренних дел и социальной защиты, повысить ответственность руководителей образовательных организаций и специалистов, работающих с детьми.

Кроме того, необходимо обеспечить качественную реализацию регионального плана мероприятий Концепции «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы. Отдельно будет проработан вопрос создания самостоятельного отдела по вопросам опеки и попечительства в городе Актобе, а также соответствующих секторов при районных отделах образования.