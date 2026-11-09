Спортсмены Актюбинской области удостоены государственных наград
Сегодня Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев встретился с победителями и призёрами XX летних Азиатских игр и V Азиатских параигр.
В ходе торжественной церемонии Глава государства вручил спортсменам государственные награды за высокие спортивные достижения на крупнейших континентальных соревнованиях.
Среди награждённых — представители Актюбинской области:
Еркінғали Бүркіталин — чемпион XX летних Азиатских игр по ММА;
Қадырбек Шынбаев — чемпион XX летних Азиатских игр по ММА;
Ерлік Сертай — чемпион XX летних Азиатских игр по фехтованию в командной шпаге.
Высокая государственная награда — признание упорного труда спортсменов, их целеустремлённости и достойного представления Казахстана на международной спортивной арене.
Поздравляем наших спортсменов с заслуженным признанием! Желаем новых побед, высоких достижений и успехов на предстоящих соревнованиях!