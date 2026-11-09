В Актюбинской области отопительный сезон проходит в штатном режиме. Вопросы прохождения отопительного сезона 2026–2027 годов и пожарной безопасности в жилом секторе рассмотрели на аппаратном совещании под председательством акима области Асхата Шахарова.

По информации управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, все многоквартирные жилые дома региона обеспечены отоплением. Тепловые мощности работают в штатном режиме, сформированы аварийно-восстановительные бригады, организовано круглосуточное дежурство коммунальных служб. Бюджетные организации обеспечены необходимыми запасами топлива.

Отдельно рассмотрены меры по предупреждению пожаров и отравлений угарным газом. Профилактические рейды проводятся совместно с местными исполнительными органами и профильными службами. Особое внимание уделяется социально уязвимым семьям. В их домах продолжается установка датчиков угарного газа.

По итогам совещания аким области Асхат Шахаров поручил обеспечить бесперебойное теплоснабжение населения и социальных объектов, усилить мониторинг состояния инженерных сетей и оперативно реагировать на обращения жителей.

«Вопросы теплоснабжения и достаточности запасов топлива находятся на постоянном контроле. Необходимо своевременно выявлять возможные риски и принимать меры для их устранения», — отметил глава региона.

Также аким области поручил до конца текущего года полностью обеспечить установку датчиков угарного газа в домах социально уязвимых категорий граждан. При этом необходимо регулярно проверять их исправность и своевременно заменять неисправные устройства.

Профильным службам и акиматам поручено усилить профилактическую работу, контролировать состояние отопительных систем, дымоходов и электросетей, а также обеспечить техническую готовность сельских пожарных постов.

Исполнение поручений находится на контроле акима области.