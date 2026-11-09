В Актюбинской области расширяется сеть школьных стоматологических кабинетов

В Актюбинской области продолжается работа по повышению доступности медицинской помощи для детей. Очередной стоматологический кабинет открылся в школе №14 имени Хиуаз Доспановой в городе Актобе.

В школе обучаются около 1 400 учеников. Теперь они могут получить стоматологическую помощь непосредственно в стенах учебного заведения. Это позволит своевременно выявлять заболевания полости рта, предотвращать развитие осложнений и уделять особое внимание профилактике.

Новый кабинет оснащён необходимым современным оборудованием. В частности, установлены стоматологическое кресло, ультразвуковой скейлер, турбинные и угловые наконечники, аппарат AirFlow, а также предусмотрен полный набор необходимых стоматологических инструментов.

Приём ведут квалифицированные специалисты с понедельника по пятницу с 09:00 до 13:00. В случае острой зубной боли обратиться за помощью может любой ученик школы.

Главная задача школьного стоматологического кабинета — не только оказание своевременной помощи, но и формирование у детей культуры профилактики заболеваний полости рта. Регулярные осмотры, соблюдение гигиены и формирование правильных привычек по уходу за зубами с раннего возраста играют важную роль в сохранении здоровья детей.

Таким образом, расширение сети стоматологических кабинетов в школах Актюбинской области позволяет сделать медицинскую помощь доступнее, а профилактику стоматологических заболеваний — неотъемлемой частью заботы о здоровье подрастающего поколения.