Уважаемые жители Актюбинской области!

29 ноября 2026 года состоятся выборы депутатов маслихатов Республики Казахстан.

В целях информационно-консультационной поддержки жителей Актюбинской области в городах и районах области организована работа Call-центров.

Режим работы Call-центров:

Понедельник – пятница: с 09:00 до 18:30 (перерыв с 13:00 до 14:30);

Суббота, воскресенье: с 09:00 до 13:00.

Обратившись в Call-центры, жители смогут получить консультации и необходимую информацию по вопросам, связанным с проведением выборов.

Контактные номера Call-центров городов и районов Актюбинской области представлены ниже.

Призываем всех жителей Актюбинской области проявить активную гражданскую позицию и принять участие в выборах депутатов Курултая Республики Казахстан.