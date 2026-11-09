Спустя 15 лет: в Шалкаре готовят к восстановлению аэродром для запуска авиарейсов в Актобе

Регулярные пассажирские авиаперевозки по местным воздушным линиям Актюбинской области не осуществляются с 2011 года. Теперь регион приступает к последовательному восстановлению инфраструктуры для развития малой авиации.

По итогам конкурсной процедуры подрядчиком по реконструкции аэродрома определено ТОО «SK Best Spec Stroy KZ». Предварительная продолжительность проектирования составит пять месяцев, строительно-монтажных работ — шесть месяцев. Эти сроки не учитывают прохождение государственной экспертизы.

Аэродром расположен примерно в семи километрах от Шалкара. Проект предусматривает усиление существующей взлётно-посадочной полосы с асфальтобетонным покрытием длиной 1 200 метров, реконструкцию перрона и рулёжной дорожки, строительство ограждения, установку модульного пассажирского павильона и необходимого оборудования.

После реконструкции аэродром планируется подготовить для приёма самолётов L-410 вместимостью до 19 пассажиров. Полёты предполагается выполнять в дневное время. Организацию перевозок планируется осуществлять на базе АО «Международный аэропорт Алия Молдагулова».

Для обеспечения авиасообщения воздушные суда планируется приобрести в финансовый лизинг через АО «Фонд развития промышленности».

После завершения строительных работ аэродром должен пройти сертификацию. Запуск рейсов будет зависеть от готовности инфраструктуры, приобретения воздушных судов и прохождения необходимых разрешительных процедур.

Развитие внутренних авиамаршрутов и малой авиации является одним из направлений государственной политики по повышению транспортной доступности регионов, обозначенных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым.