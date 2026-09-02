Асхат Шахаров принял чемпиона Азии и мира Ерлика Сертай

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров принял чемпиона Азии и мира по фехтованию Ерлика Сертай.

В ходе встречи глава региона поздравил спортсмена с высокими результатами на международных соревнованиях и отметил, что его достижение стало важной вехой для развития фехтования в Актюбинской области.

«Несмотря на то, что фехтование в нашей области начало развиваться относительно недавно, за короткий период нам удалось добиться исторического результата. Мы очень рады, что Вы стали чемпионом Азии и мира. Это результат Вашего и Вашего тренера самоотверженного труда, высокой дисциплины и выдержки. Ваши достижения станут примером для молодых спортсменов», – сказал Асхат Шахаров.

Глава региона отметил, что поддержка спортсменов будет продолжена. В завершение встречи аким области поблагодарил спортсмена и его тренера, пожелав им успехов и новых побед на предстоящих соревнованиях.

Ерлик Сертай – член национальной сборной Казахстана, призер международных и азиатских соревнований. Фехтованием занимается с 2013 года. Первые шаги в спорте начал в школе олимпийского резерва имени Каркена Ахметова.

Спортсмен принял участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, где занял 6-е место в командном зачете. В 2024 и 2026 годах становился чемпионом Азии. Также является призером чемпионатов Азии и серебряным призером Азиатских игр 2022 года. В 2026 году завоевал серебряную медаль в личном зачете на Гран-при в Будапеште. В том же году стал чемпионом мира в командном зачете.

Результаты Ерлика Сертай на международной арене способствуют дальнейшему развитию фехтования в Актюбинской области и повышению интереса молодых спортсменов к этому виду спорта.