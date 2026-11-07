В Темирском районе прошёл областной айтыс акынов

В Темирском районе состоялся областной айтыс акынов «Елге құрмет – ерге міндет», посвящённый Дню Республики и 35-летию Независимости Республики Казахстан. Поэтическое состязание, прославляющее национальное искусство, гражданское единство и патриотический дух, объединило акынов региона.

В айтысе приняли участие 12 акынов из городов и районов Актюбинской области. Участники состязались в двух турах. В своих выступлениях они затронули достижения и перспективы Независимого Казахстана, единство народа и национальные ценности, казахский язык и культуру, историю родного края, прошлое и настоящее Темирского региона, его исторических личностей и передовиков труда. Кроме того, в центре внимания акынов оказались сельская жизнь, будущее молодёжи и актуальные общественные проблемы.

Ведущим областного айтыса выступил темирский акын, председатель Актюбинского областного филиала Международного союза акынов айтыса, жыршы и термеши Марат Ахметов.

Выступления участников оценивало жюри, в состав которого вошли известные представители национального искусства: Оралбай Каметияулы, Орал-Косай Байсенгир, Жулдыз Кожабекова, Аян Сеитов и Ершат Кайболдин.

По итогам состязания решением жюри призовые места распределились следующим образом:

Гран-при – Жанибек Бейбитов (город Актобе);

I место – Нартай Тилеукул (Темирский район);

II место – Аруна Керимбек (Шалкарский район);

III место – Елшат Ауезхан (Байганинский район), Айболат Кошкинбай (Уилский район), Айбат Бекжанов (Иргизский район).

Помимо призёров, другие участники айтыса также получили поощрительные награды. Всем акынам вручили денежные сертификаты. Кроме того, помимо утверждённого призового фонда, жители Темирского района учредили специальные дополнительные премии, оказав поддержку национальному искусству.

Поэтическое состязание, воспевающее силу слова и ценность национального наследия, ещё раз продемонстрировало, что традиции национального искусства продолжают передаваться из поколения в поколение, укрепляя духовный дух народа.