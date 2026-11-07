С начала года Волчий водопад посетили 16,6 тысячи туристов

Вольчий водопад, расположенный в Каргалинском районе Актюбинской области, постепенно становится одним из популярных туристических направлений. С начала года природную достопримечательность посетили 16,6 тысячи человек.

В мае совместно с организацией Visit Aktobe здесь прошёл фестиваль «Сарқырама Fest», который собрал 7 тысяч участников.

Для создания комфортных условий туристам началось строительство автомобильной дороги протяжённостью 5 километров, ведущей к водопаду. Кроме того, планируется возведение двухэтажной гостиницы на 20 мест.

На территории также ведётся совместная работа с крестьянским хозяйством «Байқұла» по развитию экотуризма и рыбного хозяйства.

Об этом сообщил аким Каргалинского района Нурлан Унербаев на площадке Региональной службы коммуникаций.