В Уилском районе почтили память прославленного земледельца, установившего мировой рекорд по урожайности проса, Шыганака Берсиева
В Уилском районе прошли юбилейные мероприятия, посвященные 145-летию со дня рождения прославленного земледельца, труженика Шыганака Берсиева, установившего мировой рекорд по выращиванию проса.
В рамках юбилейных мероприятий в селе Каратал, являющемся центром сельского округа имени Шыганака Берсиева, состоялась церемония возложения цветов к его памятнику.
Аким Актюбинской области Асхат Шахаров вместе с потомками прославленного земледельца, сельскими аксакалами и представителями местной общественности возложил цветы к памятнику и почтил его память.
«Шыганак Берсиев является ярким примером того, как честный и самоотверженный труд способен прославить человека и его родную землю. Установленный им мировой рекорд по выращиванию проса стал настоящим трудовым подвигом и вошел в историю отечественного земледелия. Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание популяризации честного труда и повышению статуса человека труда. Жизненный путь Шыганака Берсиева полностью созвучен этим приоритетам. Ведь именно честный труд укрепляет страну и приумножает богатство родной земли. Перед нами стоит задача сохранить наследие великого труженика, развивать просоводство и продвигать его как один из брендов Актюбинской области. Мы должны не только помнить имя Шыганака Берсиева, но и продолжать его дело», - отметил Асхат Шахаров в ходе торжественного мероприятия.
Сегодня в Актюбинской области продолжается работа по продвижению проса как одного из сельскохозяйственных брендов региона, сохранению традиций земледелия и передаче накопленного опыта новым поколениям.
Преемственность трудовых традиций находит отражение и в деятельности современных жителей Уилского района. Аким области Асхат Шахаров вручил благодарственные письма за вклад в развитие сельского хозяйства и предпринимательства простым труженикам села: животноводам Даурену Набиеву и Сисенбаю Тлегенову, предпринимателю, участнице программы «Ауыл аманаты» Алие Исимгалиевой, коневодам Жандосу Галякбарову и Еркебулану Сиражу, владельцу кафе «Медина» Мирамбеку Кенжебаеву, а также производителю молочной продукции Кызгалдак Сапаровой.
В школе состоялась презентация книги Серикали Байменше «Жерде жанған жұлдыз», а также была организована тематическая выставка, посвященная жизни и трудовому наследию прославленного земледельца.
В рамках юбилейных мероприятий в спортивном комплексе «Каратал» прошли соревнования по казахской национальной борьбе, тогызкумалаку и волейболу.