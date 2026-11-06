В Уилском районе прошли юбилейные мероприятия, посвященные 145-летию со дня рождения прославленного земледельца, труженика Шыганака Берсиева, установившего мировой рекорд по выращиванию проса.

В рамках юбилейных мероприятий в селе Каратал, являющемся центром сельского округа имени Шыганака Берсиева, состоялась церемония возложения цветов к его памятнику.

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров вместе с потомками прославленного земледельца, сельскими аксакалами и представителями местной общественности возложил цветы к памятнику и почтил его память.

«Шыганак Берсиев является ярким примером того, как честный и самоотверженный труд способен прославить человека и его родную землю. Установленный им мировой рекорд по выращиванию проса стал настоящим трудовым подвигом и вошел в историю отечественного земледелия. Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание популяризации честного труда и повышению статуса человека труда. Жизненный путь Шыганака Берсиева полностью созвучен этим приоритетам. Ведь именно честный труд укрепляет страну и приумножает богатство родной земли. Перед нами стоит задача сохранить наследие великого труженика, развивать просоводство и продвигать его как один из брендов Актюбинской области. Мы должны не только помнить имя Шыганака Берсиева, но и продолжать его дело», - отметил Асхат Шахаров в ходе торжественного мероприятия.

Сегодня в Актюбинской области продолжается работа по продвижению проса как одного из сельскохозяйственных брендов региона, сохранению традиций земледелия и передаче накопленного опыта новым поколениям.

Преемственность трудовых традиций находит отражение и в деятельности современных жителей Уилского района. Аким области Асхат Шахаров вручил благодарственные письма за вклад в развитие сельского хозяйства и предпринимательства простым труженикам села: животноводам Даурену Набиеву и Сисенбаю Тлегенову, предпринимателю, участнице программы «Ауыл аманаты» Алие Исимгалиевой, коневодам Жандосу Галякбарову и Еркебулану Сиражу, владельцу кафе «Медина» Мирамбеку Кенжебаеву, а также производителю молочной продукции Кызгалдак Сапаровой.

В школе состоялась презентация книги Серикали Байменше «Жерде жанған жұлдыз», а также была организована тематическая выставка, посвященная жизни и трудовому наследию прославленного земледельца.

В рамках юбилейных мероприятий в спортивном комплексе «Каратал» прошли соревнования по казахской национальной борьбе, тогызкумалаку и волейболу.