В Актюбинской области оказана финансовая поддержка социальным учреждениям

В Актюбинской области реализуется новая мера поддержки, направленная на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания. В преддверии Дня работников социальной защиты пяти социальным учреждениям региона вручены сертификаты на приобретение необходимого оборудования на общую сумму 55 миллионов тенге.

В частности, сертификаты на сумму 10 миллионов тенге каждый получили Центр оказания специальных социальных услуг №1, Центр оказания специальных социальных услуг №2, Центр оказания специальных социальных услуг №3 и городской центр «Қамқорлық». Еще один сертификат на 15 миллионов тенге вручен реабилитационному центру «Ainala», который недавно открылся в селе Шұбарқұдық Темирского района.

Выделенные средства будут направлены на приобретение оборудования и технических средств с учетом потребностей каждого учреждения. Это позволит расширить возможности работы социальных специалистов и создать более комфортные условия для пожилых людей, граждан с инвалидностью и детей с особыми потребностями.

Сегодня система социального обслуживания Актюбинской области развивается по нескольким направлениям. В учреждениях региона специальные социальные услуги предоставляются в стационарных и полустационарных условиях.

Так, в Центре оказания специальных социальных услуг №1 проживают 238 человек, в центре №2 — 430 человек. Центр №3, специализирующийся на оказании услуг детям, охватывает 60 воспитанников.

Кроме того, городской центр «Қамқорлық» рассчитан на 100 детей. Реабилитационный центр «Ainala» также способен принимать до 100 детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и психоневрологическими патологиями.