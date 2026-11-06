Между селом Изимбет и городом Эмба завершён ремонт автодороги

В Актюбинской области завершён средний ремонт 40 километра автомобильной дороги между селом Изимбет и городом Эмба. Обновлённый участок открыт для движения.

Долгие годы состояние этой дороги вызывало нарекания со стороны местных жителей и водителей. Разбитое покрытие и многочисленные выбоины затрудняли передвижение. Теперь участок полностью обновлён, что позволит сделать поездки более комфортными и безопасными.

Отметим, что работа по обновлению данного направления ведётся поэтапно. В прошлом году был отремонтирован участок от Кандыагаша до села Изимбет.

Автодорога республиканского значения KZ04-02 «Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз» была построена в 1960–1970 годах. Её общая протяжённость составляет 401 километр. Дорога имеет важное значение для транспортного сообщения между населёнными пунктами региона.

В 2023–2025 годах средним ремонтом было охвачено 155 километров трассы. В частности, работы проведены на 10 километрах в Иргизском районе, 95 километрах на участке от села Котыртас до города Шалкар, а также на 50 километрах от Кандыагаша до Изимбета.

Таким образом, ещё один проблемный участок региональной дорожной сети приведён в нормативное состояние. Работа по модернизации дорожной инфраструктуры области продолжается.