Актюбинский музыкальный колледж имени Ахмета Жубанова отметил 55-летний юбилей

Основанный в 1971 году как музыкальное училище, Актюбинский музыкальный колледж имени Ахмета Жубанова стал одним из важных центров музыкальной культуры региона. За это время учебное заведение подготовило около трех тысяч специалистов, которые сегодня работают в сфере культуры и образования в Казахстане и за его пределами. Среди выпускников колледжа – всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген.

Юбилейные мероприятия объединили деятелей культуры, ветеранов сферы образования, преподавателей, студентов, выпускников и почетных гостей.

Программа началась с пресс-конференции с участием выпускников колледжа, работающих преподавателями в консерваториях, а также гостей из Башкортостана. В ходе встречи участники поделились воспоминаниями о студенческих годах, рассказали о профессиональном становлении и творческих достижениях.

Затем состоялась церемония возложения цветов к памятникам выдающимся казахским композиторам Ахмету и Газизе Жубановым. Участники почтили память деятелей, внесших значительный вклад в развитие казахского музыкального искусства.

Основное торжественное мероприятие прошло на сцене Центра искусств. Руководитель областного управления образования Булбул Кузембаева поздравила коллектив колледжа от имени акима области и сообщила о вручении учебному заведению сертификата на 100 миллионов тенге в честь юбилейной даты.

В завершение праздничного вечера преподаватели и студенты колледжа представили специальную концертную программу. Музыкальные номера продемонстрировали исполнительское мастерство молодых артистов и творческий потенциал учебного заведения.