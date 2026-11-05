«СПК «Актобе» формирует региональный стабилизационный фонд продовольственных товаров

АО «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе» продолжает работу по формированию регионального стабилизационного фонда продовольственных товаров.

В рамках механизма стабилизации цен в 2026 году из местного бюджета на формирование регионального стабилизационного фонда выделено 5,2 млрд тенге. Для обеспечения продовольственного фонда СПК заключила дополнительные соглашения с местными сельхозтоваропроизводителями, в том числе ТОО «СХФ Пригородный», ТОО «Болат ЛТД», КХ «Арман», КХ «Туражол» и КХ «Жігер». Поставка овощной продукции будет осуществляться за счёт урожая 2026 года.

Общественным активистам продемонстрировали работу хозяйств, участвующих в формировании стабилизационного фонда, а также проинформировали о ходе уборочной кампании.

Так, посевная площадь КХ «Туражол» составляет 80 гектаров. Из них по 10 гектаров отведено под морковь и капусту. На сегодняшний день хозяйство собрало около 600 тонн продукции. Уборочные работы продолжаются: предстоит собрать ещё порядка 40% урожая. Уборка капусты пока не началась.

Посевная площадь КХ «Арман» составляет 100 гектаров. На сегодняшний день хозяйство собрало более 3 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, была проведена проверка картофеля, моркови и лука, размещённых в овощехранилищах. По результатам осмотра установлено, что продукция находится в хорошем состоянии, признаков гниения не выявлено.

Общий объём овощной продукции, законтрактованной для поставки в региональный стабилизационный фонд в 2026 году:

картофель — 8 614 тонн;

лук — 1 414 тонн;

морковь — 2 049 тонн;

капуста — 1 172 тонны.

Помимо этого, СПК формирует запасы и других социально значимых продовольственных товаров.

В частности, заключены договоры:

с ТОО «Белес Маркет» — на поставку 20 тонн подсолнечного масла;

с ТОО «Ramazan Qus» — на поставку 14,7 млн штук куриных яиц;

с ТОО «Новый Алжанский мукомольный комбинат» — на поставку 7 тысяч тонн муки первого сорта.

Указанная мука предназначена для производства формового хлеба весом 550 граммов.

На сегодняшний день в рамках стабилизационного фонда на хранении находятся 286 тонн сахара, 10 тонн подсолнечного масла, а также 272 тонны риса на складе поставщика — ТОО «Най Мир».

Бакалейная продукция в настоящее время реализуется через социальные павильоны. Продажу заготовленных овощей планируется начать после завершения уборочной кампании.