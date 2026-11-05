Обсуждены вопросы экономического сотрудничества между Актюбинской областью и Хорватией

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров принял делегацию во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Хорватия в Республике Казахстан Рефиком Шабановичем.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений между Казахстаном и Хорватией. Участники отметили положительную динамику двустороннего сотрудничества, а также рассмотрели возможности расширения взаимовыгодного партнёрства и реализации совместных проектов.

По итогам девяти месяцев 2026 года товарооборот между Актюбинской областью и Хорватией составил 2,2 млн долларов США.

В рамках встречи были представлены предложения хорватской компании Orbico Oil. Стороны рассмотрели перспективные направления сотрудничества и возможные проекты для реализации в регионе.

Асхат Шахаров рассказал об инвестиционном потенциале Актюбинской области, отметив, что укрепление деловых связей с зарубежными предпринимателями, привлечение инвестиций и реализация новых проектов являются одними из важных направлений развития экономики региона.

Акимат области в пределах своей компетенции рассмотрит представленные инициативы и обеспечит координацию взаимодействия с профильными государственными органами по вопросам их реализации.