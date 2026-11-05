Миллион сеянцев за счет частных инвестиций: в Актюбинской области создают новые леса

Около миллиона сеянцев уже высажено в рамках лесоклиматического проекта Green Horizon в Актюбинской области. Проект охватывает четыре земельных участка общей площадью около 6,4 тысячи гектаров, рассчитан на 50 лет и полностью финансируется за счет казахстанских частных инвестиций.

Цель проекта – восстановить деградированные земли, вырастить на них новые леса, сохранить биоразнообразие и снизить влияние изменения климата на Актюбинскую область: растущие деревья поглощают углекислый газ. Первые деревья высадили в мае 2025 года. Посадочные работы планируется продолжать до 2030 года, а уход за лесами и наблюдение за их состоянием рассчитаны на последующие десятилетия.

Ход реализации проекта, достигнутые результаты и дальнейшие планы обсудили на рабочем совещании под председательством заместителя акима Актюбинской области Асылбека Есенбаева.

В совещании приняли участие аким Мартукского района Н.Максатов, руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования И.Еспагамбетов, владельцы проекта Green Horizon Н.Ситдыков и А.Нурланова, директор ТОО «Green Horizon» Н.Мурзабаев, генеральный директор ТОО «Green Investment Group» и консультант проекта Ж.Туенбаева, а также директор ТОО «BDkair» Б.Динтаев.

По итогам встречи управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области и ТОО «Green Horizon» заключили меморандум о сотрудничестве.

Меморандум направлен на развитие сотрудничества в сфере лесоразведения, восстановления земель и улучшения экологической обстановки в регионе.

Проект реализует ТОО «Green Horizon». Инвестиции направляются на подготовку земель, выращивание и закупку посадочного материала, посадку деревьев, необходимую инфраструктуру, уход за насаждениями и экологический мониторинг.

Проект рассчитан на 2025–2075 годы. Все это время предусмотрены уход за деревьями, подсадка на месте погибших и неприжившихся сеянцев, пожарная безопасность и регулярная оценка состояния насаждений.

С учетом климата Актюбинской области особенно важна защита будущих лесов от пожаров. Проект предусматривает профилактические мероприятия, наблюдение за территориями, оценку пожарных рисков и инструктажи сотрудников.

Экологический эффект проекта будет подтверждаться измерениями и независимой проверкой. Специалисты отслеживают приживаемость и рост деревьев, состояние почвы и объемы поглощения углекислого газа. Для этого используются полевые исследования, геоинформационные технологии и дистанционное наблюдение.

Green Horizon развивается как добровольный углеродный проект в соответствии с международным стандартом Verified Carbon Standard (VCS), администрируемым организацией Verra. В октябре 2026 года информация о проекте была опубликована в открытом реестре программы. Сейчас ведется подготовка к независимой валидации и первой верификации.

Методологическое сопровождение и разработку проектной документации осуществляет казахстанская консалтинговая компания ТОО «Green Investment Group».

К работам планируется привлекать местных подрядчиков и специалистов. Это даст сезонные и постоянные рабочие места, а также опыт в лесоразведении и экологическом мониторинге.

Все работы ведутся с соблюдением законодательства Республики Казахстан в сфере земельных отношений, экологии и труда, требований пожарной безопасности и охраны труда. Отдельное внимание уделяется взаимодействию с местными жителями и учету их интересов.

Подписание меморандума закрепляет сотрудничество компании и региона в развитии лесоразведения.