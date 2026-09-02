В рамках нацпроекта «Келешек мектептері» введена в эксплуатацию школа на 300 мест»

1 сентября – в День знаний в микрорайоне «Юго-Запад»-2 города Актобе начала работу общеобразовательная школа №87, построенная в рамках национального проекта «Келешек мектептері».

В новой школе, рассчитанной на 300 учащихся, сегодня прошел первый учебный день. Основной контингент составляют ученики, ранее обучавшиеся в школе №10.

В новой школе созданы все необходимые условия для качественного образования. Оборудованы кабинеты STEM, робототехники, биологии, химии, физики и информатики.

Также предусмотрены специализированные кабинеты для начальных классов, технологии, истории, географии, математики и НВП.

Современные учебные пространства оснащены необходимым оборудованием и позволяют учащимся проводить практические и исследовательские работы, развивать технические навыки и получать современные знания.

Открытие новой школы стало радостным событием и для жителей микрорайона.

«Сегодня для нас большая радость – в микрорайоне Юго-Запад-2 открывается долгожданная школа «Келешек мектебі». Мы вместе с детьми долго ее ждали. От имени жителей выражаем огромную благодарность Главе государства. Уверены, что наши дети будут получать здесь качественное образование. Мы ознакомились со школой: здесь есть современные предметные кабинеты, спортивный зал, столовая и все необходимое для детей», – сказала жительница микрорайона Юго-Запад-2 Перизат Куанышбаева.

Открытие школы №87 стало одним из важных шагов в развитии образовательной инфраструктуры микрорайона «Юго-Запад»-2.