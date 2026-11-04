Торжественное мероприятие «Мейіріммен өрілген мерейлі еңбек» прошло в центре искусств Өнер орталығы. В нем принял участие аким области Асхат Шахаров.

Также поздравить работников социальной сферы пришли руководители государственных учреждений, члены Қазақстан Халық кеңесі, ветераны и специалисты отрасли, руководители производственных компаний, представители неправительственных организаций и профсоюзов.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, определяя основные направления государственной политики страны, неизменно подчеркивает, что Казахстан является социальным государством. Наша главная задача – не оставить без внимания ни одного жителя региона. Социальная поддержка должна оказываться своевременно и адресно. Человек, нуждающийся в помощи, не должен обивать пороги учреждений, чтобы получить доступ к необходимым услугам», - сказал аким.

В Актюбинской области работа в этом направлении продолжается. На сегодняшний день трудоустроено более 33 тысяч человек, в том числе около 900 граждан с инвалидностью. Государственные инспекторы труда защитили права порядка 3 700 работников. Через Портал социальных услуг более 22 тысяч граждан с инвалидностью получили доступ к необходимым техническим средствам реабилитации и услугам.

За этими показателями стоят реальные человеческие судьбы, благополучие семей и защищенные права граждан. Поэтому повышение качества работы социальной сферы, обеспечение доступности и эффективности помощи и в дальнейшем будут оставаться в числе главных приоритетов.

Асхат Шахаров также выразил благодарность всем специалистам, которые ежедневно непосредственно работают с населением и выполняют ответственные задачи, а также ветеранам отрасли – за многолетний добросовестный труд и достойный пример для молодого поколения.

Сегодня в системе социальной защиты области трудятся более 2000 специалистов. Среди них сотрудники центров оказания специальных социальных услуг, Центра трудовой мобильности, отделений обслуживания на дому, центров поддержки семьи и центров активного долголетия. Также в этой сфере работают специалисты, оказывающие помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, лицам с инвалидностью и пострадавшим от бытового насилия. Самые лучшие из них были удостоены государственных и ведомственных наград за свой труд.

В рамках торжественного мероприятия состоялась церемония награждения работников, внесших значительный вклад в развитие социальной сферы и экономики региона, за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

Ордена «Құрмет» удостоились главный специалист областного департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения Алия Низамутдинова и руководитель отдела механики, энергетики и метрологии ТОО «Казахойл Актобе» Арыстангали Баймбетов.

Кроме того, ряд специалистов и ветеранов социальной сферы были отмечены нагрудным знаком «Облысқа сіңірген еңбегі үшін», медалями «Еңбек ардагері» и «Салаға қосқан үлесі үшін», а также Почетными грамотами Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие отрасли.

Важной частью праздничного мероприятия стала выставка креативной индустрии, организованная в фойе центра искусств.

Здесь были представлены изделия ручной работы, продукция и творческие работы, созданные людьми с инвалидностью и лицами, находящимися в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

В выставке приняли участие инклюзивная индустрия услуг «InvaPARK», Казахстанское общество глухих, Актюбинское учебно-производственное предприятие общественного объединения «Казахское общество слепых», Актюбинский городской казахский дом культуры слепых, а также Департамент уголовно-исполнительной системы области. Представленные экспонаты продемонстрировали творческий потенциал участников, возможности для самореализации и важность создания условий для социальной и трудовой интеграции каждого человека.

Одной из самых примечательных экспозиций стали картины 19-летнего актюбинца Искандера Сагыная. Несмотря на диагноз ДЦП, особенности здоровья и то, что молодой человек не слышит и не говорит, он сумел найти свое призвание в искусстве. Для общения Искандер использует язык жестов. Его картины пользовались большим спросом на прошедшей выставке.

Как рассказала его мама Жанна Альжанова, сын получил образование на дому. Помимо живописи он еще научился швейному делу и сейчас работает в ателье.