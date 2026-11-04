Реабилитационный центр в Шубаркудуке оказывает услуги детям из шести районов

В реабилитационном центре «Ainala», расположенном в селе Шубаркудук Темирского района Актюбинской области, дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, психоневрологическими патологиями, в том числе расстройствами аутистического спектра, могут бесплатно получать комплексную реабилитационную помощь. Помимо Темирского района, центр обслуживает детей из Алгинского, Мугалжарского, Кобдинского, Уилского и Байганинского районов.

Общая площадь центра составляет 2 тысячи квадратных метров. В настоящее время здесь проходят реабилитацию 11 детей. При выходе на полную мощность учреждение сможет одновременно принимать не менее 50 детей.

В центре оборудованы кабинеты АВА-терапии, сенсорной интеграции, лечебной физкультуры и механотерапии, соляная комната, иммерсионная ванна, а также мастерские трудовой и арт-терапии.

С детьми работают невролог, психолог, логопед, дефектолог и инструкторы по лечебной физкультуре. Кроме того, предусмотрены кабинеты раннего вмешательства и социально-бытовой адаптации. Реабилитация проводится с учётом индивидуальных потребностей и особенностей развития каждого ребёнка. Мультидисциплинарная команда врачей и профильных специалистов разрабатывает для каждого воспитанника индивидуальную программу развития.

Одно из главных преимуществ центра – возможность оказания помощи как в условиях дневного, так и круглосуточного стационара. Это особенно важно для семей, проживающих в районном центре и близлежащих сельских населённых пунктах. Теперь родителям не придётся регулярно ездить в областной центр, чтобы обеспечить детям необходимую реабилитацию: все услуги можно получить на месте.

Для повышения качества оказываемой помощи 30 специалистов центра прошли специальную профессиональную подготовку и повышение квалификации.

Заместитель акима области Галымжан Елеуов подчеркнул значимость центра в обеспечении качественной и доступной помощи детям с особыми потребностями. По его словам, подобные социальные объекты не только способствуют развитию детей, но и помогают снизить социальную нагрузку на их родителей.

Аким Темирского района Алмас Жаксылыков также отметил, что открытие центра стало важным событием для жителей района. Теперь семьям не придётся преодолевать расстояние до областного центра, чтобы получить необходимые реабилитационные услуги.

Родители также положительно оценивают работу нового учреждения.

«Мы очень рады, что такой современный реабилитационный центр открылся в нашем районе. Раньше, чтобы получить необходимые реабилитационные услуги для детей, нам приходилось ездить в областной центр. Теперь появилась возможность бесплатно получать квалифицированную помощь у себя в регионе. Для нас, родителей, это большая поддержка. Благодарю специалистов центра. Создание таких условий для развития и социальной адаптации наших детей вселяет уверенность в их будущем», – поделилась жительница Жаксымайского сельского округа Рая Умирова.

Для жительницы посёлка Шубаркудук Анаргуль Коскулаковой открытие центра также стало долгожданным событием для семей, воспитывающих детей с особыми потребностями.

«Мы рады открытию современного реабилитационного центра в нашем районе. Это большие возможности для детей с особыми потребностями и их родителей. Теперь наши дети могут получать необходимые реабилитационные услуги у себя в регионе, при поддержке квалифицированных специалистов. Особенно важно, что все услуги предоставляются бесплатно. Выражаю материнскую благодарность АО «Самрук-Казына» и общественному фонду «Baquatty Aimaq Qory» за вклад в реализацию этой важной инициативы», – отметила Анаргуль Коскулакова.

В рамках официального открытия центра состоялся день открытых дверей.

В мероприятии приняли участие заместитель акима Актюбинской области Галымжан Елеуов, руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Ляззат Уразбаева, аким Темирского района Алмас Жаксылыков, генеральный директор корпоративного фонда «Samruk-Kazyna Trust» Адия Адиева, а также заместитель директора общественного фонда «Baquatty Aimaq Qory» А. Еркинова.

Гости ознакомились с работой центра, посетили специализированные кабинеты, осмотрели современное оборудование и узнали о реабилитационных услугах, предоставляемых детям.

Отметим, что реабилитационный центр «Ainala» создан в рамках поручений Главы государства по комплексной поддержке детей с особыми потребностями. Проект реализован в результате партнёрства акимата Актюбинской области, АО «Самрук-Казына» и общественного фонда «Baquatty Aimaq Qory».