Государственная поддержка позволяет расширять предпринимательские проекты

В Актюбинской области предпринимательские проекты, получившие государственную поддержку, наращивают производственные мощности и создают новые рабочие места.

Государственная поддержка, оказываемая предпринимателям в Актюбинской области, позволяет запускать новые проекты, увеличивать объемы производства и создавать дополнительные рабочие места.

Руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Досжан Алибеков посетил медицинский центр «ERKEMED» ТОО «Aktobe Med Service» и цех по производству пластиковых конструкций ТОО «Euro Plast Company», реализующие проекты с использованием мер государственной поддержки.

Общая стоимость проекта медицинского центра «ERKEMED» составляет 432 млн тенге. Проект получил государственную поддержку в виде субсидирования и гарантирования. Сегодня медицинский центр оказывает востребованные услуги и предоставляет жителям региона современную медицинскую помощь.

ТОО «Euro Plast Company» инвестировало 180 млн тенге в развитие цеха по производству пластиковых конструкций. Предприятие получило государственную поддержку в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы.

В ходе рабочей поездки предприниматели рассказали о производственных мощностях, объемах выпускаемой продукции, созданных рабочих местах и дальнейших планах по развитию бизнеса.

«Основная цель государственной поддержки — не просто помочь предпринимателям запустить проект, но и создать условия для расширения производства, открытия новых рабочих мест и устойчивого развития бизнеса. Сегодня результаты такой поддержки можно увидеть на примере конкретных действующих объектов», — отметил Досжан Алибеков.

За последние три года в Актюбинской области мерами государственной поддержки были охвачены 4 497 проектов. На их реализацию за этот период направлено 41,7 млрд тенге.

Работа по поддержке предпринимателей продолжается и в 2026 году. В рамках программы «Іскер аймақ» предусмотрено льготное финансирование проектов в сферах образования, здравоохранения, грузоперевозок и оказания услуг. На реализацию программы из республиканского бюджета выделено 1,9 млрд тенге.

В регионе продолжается работа по повышению доступности и эффективности инструментов государственной поддержки. Основное внимание уделяется запуску новых предпринимательских проектов, расширению действующих производств и увеличению вклада малого и среднего бизнеса в экономику региона.