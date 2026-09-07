В Хромтау развивается производство питьевой воды под собственным брендом

В Хромтау растет число товаров местного производства, которые становятся узнаваемыми за пределами города. Один из таких проектов — выпуск питьевой воды под брендом «Су әлемі», который реализует ТОО «ASTMED».

Сегодня предприятие выпускает до 3 тонн питьевой воды в сутки. Вся продукция производится в Хромтау и поставляется на местный рынок, укрепляя позиции регионального производителя.

Общий объем инвестиций в проект составил 60 млн тенге. Из них 30 млн тенге были выделены в рамках программы «Өркен» в виде льготного кредита на приобретение современного оборудования. Государственная поддержка позволила запустить производство и обеспечить его необходимой технической базой.

Сейчас компания работает над расширением производственных мощностей. Это позволит увеличить объем выпуска и сделать бренд «Су әлемі» более узнаваемым на региональном рынке.

Проект стал примером того, как местная инициатива превращается в полноценное производство с собственной торговой маркой. Такие предприятия не только обеспечивают жителей качественной продукцией, но и формируют современный промышленный имидж Хромтау.

Развитие собственных брендов способствует созданию новых рабочих мест, поддержке малого и среднего бизнеса и росту конкурентоспособности продукции, выпускаемой в регионе. В перспективе предприятие планирует расширить географию реализации и нарастить объемы выпуска воды под брендом «Су әлемі».