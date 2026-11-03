Послание: духовные ценности и экологическая культура как основа развития общества

В областном центре народного творчества состоялась встреча с представителями сферы культуры, посвященная разъяснению основных положений Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле».

Перед участниками выступили председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК Ерболат Кожыков и член Қазақстан Халық Кеңесі Гулкасима Суентаева.

В ходе встречи были рассмотрены ключевые направления развития страны, обозначенные в Послании, вопросы повышения качества жизни населения, модернизации социальной инфраструктуры и общественной ответственности. Отдельное внимание уделили охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов и формированию экологической культуры. Было подчеркнуто, что бережное отношение к природным богатствам — задача не только профильных ведомств, но и каждого гражданина.

По словам Ерболата Кожыкова, достижение поставленных Главой государства целей невозможно без системной работы по благоустройству населенных пунктов и улучшению экологической обстановки.

— Общенациональная экологическая программа «Таза Қазақстан» не должна ограничиваться разовыми акциями. Необходим системный подход: регулярное благоустройство населенных пунктов, уход за зелеными насаждениями, ликвидация несанкционированных свалок, а также развитие раздельного сбора и переработки отходов. Экологическое воспитание и информационно-разъяснительная работа должны охватывать образовательные учреждения, общественные организации и представителей бизнеса. Только когда бережное отношение к родному краю станет повседневной нормой для каждого гражданина, мы сможем добиться устойчивых и ощутимых результатов, — подчеркнул Ерболат Кожыков.

Он также затронул вопросы модернизации канализационно-очистных сооружений и полигона твердых бытовых отходов в Актобе.

Член Қазақстан Халық Кеңесі Гулкасима Суентаева, в свою очередь, акцентировала внимание на значении культуры в общественной жизни и особой миссии работников этой сферы.

— Нынешнее Послание Главы государства определило курс развития нашей страны на новом историческом этапе. Особую уверенность внушают задачи, направленные на повышение качества жизни населения, модернизацию социальной инфраструктуры и создание комфортной среды для граждан. Каждая инициатива Президента Касым-Жомарта Токаева напрямую связана с повседневной жизнью казахстанцев. Развитие страны измеряется не только экономическими показателями. Одними из важнейших критериев являются духовный уровень общества, его культура и уважение к национальным ценностям. В этой связи на работников сферы культуры возлагается большая ответственность. Мы должны популяризировать национальное искусство, возрождать традиции и воспитывать в подрастающем поколении чувство патриотизма, — отметила она.

Своим мнением о Послании поделилась и актриса Актюбинского областного драматического театра имени Т. Ахтанова Шалкия Бакытжанова. По ее словам, с содержанием документа она ознакомилась вместе с семьей.

— Радует, что Президент в очередной раз сделал акцент на повышении благосостояния населения. Не осталась без внимания и наша сфера: о ее развитии было сказано кратко, емко и конкретно. Недавнее награждение ряда работников культуры государственными наградами — это также важный знак поддержки и внимания со стороны государства. Уверена, что каждый гражданин должен осознавать значимость культурного развития. Масштабные задачи, поставленные Главой государства, требуют активного участия всего общества в деле процветания страны и повышения качества жизни населения, — подчеркнула актриса.