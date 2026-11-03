«Таза Қазақстан»: молодёжь Актобе поддерживает экологические инициативы конкретными делами

В Актюбинском региональном университете имени К. Жубанова в рамках общенациональной программы «Таза Қазақстан» состоялось мероприятие «Экологическое воспитание – залог чистого будущего».

Его главная цель – повысить экологическую грамотность молодёжи, привить бережное отношение к природным богатствам и напомнить о личной ответственности каждого за сохранение окружающей среды.

В ходе встречи специалисты экологической сферы рассказали студентам об основных направлениях программы «Таза Қазақстан», её значении и роли в формировании экологической культуры общества. Участники обсудили вопросы охраны природы, сортировки отходов, рационального использования природных ресурсов и простых экологических привычек, которые можно внедрить в повседневную жизнь.

Теоретическая часть встречи получила практическое продолжение: среди студентов организовали акцию по сбору макулатуры. Инициатива направлена на популяризацию раздельного сбора и переработки бумажных отходов, а также на формирование культуры ответственного потребления.

Главный специалист Департамента экологии по Актюбинской области, государственный экологический инспектор Гульзат Нурушева отметила, что участие молодёжи в природоохранных инициативах имеет особое значение.

«Формирование экологической культуры и сохранение природных ресурсов – общая задача каждого из нас. Особое значение имеет активное участие молодёжи в природоохранных инициативах в рамках программы «Таза Қазақстан», в том числе поддержка таких начинаний, как сбор макулатуры. Бережное отношение к природе должно стать повседневным жизненным принципом каждого гражданина», – подчеркнула она.

Важность экологического воспитания в работе с молодёжью также отметил главный специалист Департамента по социальным вопросам и молодёжной политике Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова Даурен Оразалин.

«Формирование экологической культуры молодёжи и повышение ответственности за сохранение природы – одни из важных направлений воспитательной работы. Сегодняшняя инициатива по сбору макулатуры показывает, что студенты не остаются равнодушными к экологическим проблемам и готовы вносить реальный вклад в охрану окружающей среды. Наша цель – воспитать экологически сознательную, бережно относящуюся к природе и ответственную перед обществом активную молодёжь», – отметил он.

Мероприятие ещё раз напомнило: экологическая культура начинается не с громких слов, а с конкретных поступков. Сортировка отходов, сбор макулатуры и бережное использование ресурсов – простые шаги, из которых складывается общее дело по сохранению природы. Ведь чистое будущее зависит от ответственности каждого из нас.