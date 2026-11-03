В Алге полноценно заработала детско-юношеская спортивная школа №2

В городе Алга начала работу детско-юношеская спортивная школа №2. Первым направлением, открывшимся в новом спортивном объекте, стало плавание. На сегодняшний день в секцию приняты 150 детей.

Тренировки по плаванию будут проводить два тренера – Ислам Кабиев и Данабек Бегалиев. Под руководством каждого из них сформировано по три группы. Дети распределены с учетом возрастных особенностей и занимаются по утвержденному расписанию.

Занятия организованы в две смены. До обеда тренируются 75 детей, после обеда – еще 75. Тренировочный процесс продолжается с 08:00 до 18:30.

По словам руководителя Алгинского районного отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Самгата Артыгалина, все необходимые документы для запуска спортивной школы оформлены в полном объеме.

«Детско-юношеская спортивная школа №2 в городе Алга начала свою работу. Все необходимые документы оформлены. В настоящее время по направлению плавания приняты 150 детей, проводятся учебно-тренировочные занятия. В дальнейшем планируется набор детей в секции по волейболу, футболу, баскетболу, дзюдо, асык ату и другим видам спорта.

Это социальный объект, открытия которого жители района ждали долгое время. Дети очень рады. Мы продолжим активную работу по развитию массового спорта и созданию условий для регулярных занятий спортом подрастающего поколения», – отметил Самгат Артыгалин.

Открытие спортивной школы расширило возможности для занятий спортом детей района. Одна из юных воспитанниц секции плавания – 11-летняя Асылзат. Она поделилась радостью от открытия бассейна и рассказала о своих планах.

«С детства люблю плавать. Очень рада, что открылся бассейн. В дальнейшем хочу чаще участвовать в соревнованиях и совершенствовать свое мастерство», – рассказала она.

Возможности спортивного комплекса высоко оценили и воспитанники секции баскетбола. Ученица Алгинской казахской средней школы №3 Еркеназ занимается баскетболом уже четыре года и принимала участие в районных и областных соревнованиях.

«Я уже четыре года посещаю секцию баскетбола при Алгинской казахской средней школе №3. Участвовала в районных и областных соревнованиях. В таком просторном и современном спортивном комплексе соревнования проводятся впервые. Спортзал светлый, просторный и полностью оснащен необходимым оборудованием. В дальнейшем подготовка к крупным соревнованиям будет проходить в этом комплексе. Желаю всем спортсменам успехов!» – отметила Еркеназ.

Отметим, что в спортивной школе планируется открыть секции по восьми спортивным направлениям. В их числе – волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис, дзюдо, асык ату и другие виды спорта. Набор детей по этим направлениям будет проводиться поэтапно.

Новый спортивный объект внесет вклад в реализацию задач, обозначенных в Послании Президента Республики Казахстан народу страны, по развитию массового спорта, совершенствованию спортивных способностей детей и формированию здорового образа жизни среди подрастающего поколения.