Новые возможности для бизнеса: в Актобе разъяснили основные положения Послания Президента

В Актобе состоялась встреча с предпринимателями, посвященная разъяснению приоритетов, обозначенных в Послании Главы государства «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле», а также обсуждению предложений представителей бизнеса.

В мероприятии, организованном на площадке Региональной палаты предпринимателей «Атамекен», приняли участие депутат Курултая Лаура Карабасова, член Қазақстан Халық Кеңесі Сагынгазы Курманалин и вице-министр энергетики Ильяс Бакытжан. Встреча объединила около 100 предпринимателей региона, которые обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития страны и бизнеса.

Открывая встречу, председатель Регионального совета предпринимателей, руководитель группы компаний «Дастан» Асхат Айтжанов отметил, что в Послании особое внимание уделено поддержке предпринимательства, сокращению административных барьеров, совершенствованию налогового законодательства и расширению возможностей отечественного бизнеса для участия в государственных закупках. По его словам, важно обсудить эти инициативы с предпринимательским сообществом и донести его предложения до соответствующих государственных органов.

Депутат Курултая Лаура Карабасова сообщила, что свою рабочую поездку по регионам начала с Актобе. По ее словам, главная цель встречи — наладить открытый диалог с предпринимателями, выслушать их мнения и предложения.

— До Послания в стране произошли масштабные политические преобразования и процессы обновления. Создан однопалатный Курултай, введены институты вице-президента и Народного Совета. Вступила в силу новая Конституция. Теперь важно, чтобы результаты этих реформ нашли отражение в конкретных экономических решениях, а главным приоритетом стало повышение качества жизни населения. В этом процессе особая роль принадлежит предпринимательскому сообществу. Именно вы в своей повседневной работе хорошо знаете актуальные проблемы региона. Поэтому сегодня для нас важно услышать ваши предложения, — отметила депутат.

Она также подчеркнула, что в Послании обозначен ряд конкретных задач по развитию малого и среднего бизнеса, формированию цифровой экономики и созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности.

Отдельно депутат остановилась на предстоящих законодательных изменениях в сфере предпринимательства. В частности, рассматривается вопрос введения с 1 января 2027 года трехлетнего моратория на проверки субъектов малого и среднего бизнеса. В настоящее время совместно с Правительством прорабатываются механизмы реализации данной инициативы.

Кроме того, до конца 2027 года планируется разработать и принять новый Гражданский кодекс. Предусматривается также внесение соответствующих изменений в Налоговый кодекс с учетом предложений и мнений предпринимателей. В этой связи Лаура Карабасова выразила готовность передавать вопросы, волнующие представителей бизнеса, на рассмотрение профильных комитетов.

На встрече также разъяснили налоговые льготы, направленные на укрепление взаимодействия науки и производства. Согласно закону «О науке и технологической политике», вступившему в силу 1 января текущего года, для субъектов бизнеса, финансирующих научные исследования и разработки, предусмотрены налоговые преференции. В частности, сумма средств, направленных на науку, может быть вычтена из налогооблагаемого дохода в трехкратном размере. Это открывает дополнительные возможности, прежде всего для средних и крупных предприятий, по поддержке научных проектов и внедрению новых технологий в производственные процессы.

Член Қазақстан Халық Кеңесі Сагынгазы Курманалин остановился на вопросах общественного согласия, единства страны и гражданской ответственности, поднятых в Послании. По его мнению, успешная реализация экономических реформ напрямую зависит от стабильности в обществе и взаимного доверия. В этом контексте особое значение имеют вклад предпринимателей в социальное развитие региона, создание новых рабочих мест и их ответственность перед обществом.

Вице-министр энергетики Ильяс Бакытжан обозначил задачи по развитию энергетической отрасли, наращиванию производственных мощностей и модернизации инфраструктуры. По его словам, устойчивое развитие экономики невозможно без надежной энергетической базы. Поэтому запуск новых производств, привлечение инвестиций, совершенствование системы энергоснабжения и обеспечение предприятий стабильными источниками энергии остаются одними из актуальных направлений работы.

В завершение встречи предприниматели озвучили волнующие их вопросы и задали спикерам интересующие их вопросы. Также они внесли предложения по развитию бизнеса, совершенствованию действующего законодательства и созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности.