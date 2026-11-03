Сегодня в ТОО «Айс» состоялась встреча трудового коллектива с представителями информационно-разъяснительной группы, посвященная основным положениям Послания Главы государства «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле».

В обсуждении приняли участие член Қазақстан Халық Кеңесі Гулкасима Суентаева и председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК Ерболат Кожиков.

В своем выступлении Гулкасима Суентаева остановилась на ключевых направлениях Послания, уделив особое внимание поддержке малого и среднего бизнеса, развитию сельского хозяйства и модернизации производственной инфраструктуры.

Она отметила, что Глава государства определил малый и средний бизнес одним из основных двигателей экономики и подчеркнул важность создания благоприятных условий для предпринимательства. В частности, Правительству предложено рассмотреть возможность введения с 1 января 2027 года трехлетнего моратория на проверки бизнеса.

Отдельное внимание в Послании уделено развитию агропромышленного комплекса. Как подчеркнула спикер, Президент обозначил необходимость технологической модернизации сельского хозяйства, наращивания отечественного производства современных тракторов и комбайнов, а также совершенствования систем хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции.

Еще одной важной инициативой стала программа «Народная стройка». По словам Гулкасимы Суентаевой, в областных центрах, районах и селах планируется строительство и ремонт дорог, вокзалов, медицинских учреждений, объектов спорта и культуры. Все эти меры направлены на улучшение качества жизни населения и развитие регионов.

Ерболат Кожиков, в свою очередь, остановился на экологической составляющей Послания и значении масштабных инфраструктурных преобразований для решения актуальных проблем регионов.

— В вашем регионе остается еще немало экологических проблем. В рамках Народного строительства, я думаю, эти вопросы будут решены. В первую очередь следует обновить системы жилищно-коммунального хозяйства, а также инфраструктуру полигонов для размещения бытовых отходов. Наше министерство работает в этом направлении, — отметил спикер.

В завершение встречи представители информационно-разъяснительной группы ответили на вопросы работников предприятия и обсудили с ними практическое значение обозначенных в Послании инициатив.

Своим мнением о перспективах развития отечественного производства поделился начальник цеха по производству молочной продукции ТОО «Айс» Бекболат Анесулы. Он рассказал, что предприятие работает с 1999 года и имеет собственную молочно-товарную ферму в Мартукском районе.

— Ежедневно оттуда мы принимаем до 70 тонн молока, выпускаем различные виды продукции и поставляем ее в Астану, Алматы, Атырау, Уральск, Шымкент, Костанай, Кызылорду и другие города страны.

Нынешнее Послание Президента охватывает самые разные сферы — экономику, сельское хозяйство, образование, цифровизацию. Все обозначенные инициативы направлены на повышение благосостояния населения и дальнейшее развитие страны, — подчеркнул Бекболат Анесулы.