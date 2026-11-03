В Хромтау обновляются общественные пространства

В городе Хромтау ведётся комплексная работа по благоустройству общественных пространств, созданию комфортной среды для жителей, улучшению архитектурного облика города и увеличению площади зелёных насаждений. Работы реализованы в рамках общенациональной программы «Таза Қазақстан».

В 2026 году обновлён ряд общественных пространств районного центра. Новый облик получили Полицейская аллея, Аллея здоровья и территория бывшего детского городка.

На Полицейской аллее обновили тротуарную плитку пешеходных дорожек, установили современное освещение и систему автоматического полива. Особое внимание уделили озеленению территории. Здесь высадили 138 крупнолистных лип, 208 кустов гортензии, 228 седумов и 252 куста лаванды.

На Аллее здоровья также обновили пешеходные дорожки, установили освещение и систему автоматического полива. Кроме того, на территории аллеи высадили 153 саженца, представляющих 17 видов деревьев и декоративных растений.

Территория бывшего детского городка преобразилась в современное пространство для семейного отдыха. Здесь обновили тротуарную плитку и систему освещения, установили фонтан, детский игровой комплекс высотой 7 метров и различные игровые элементы. Для удобства жителей также оборудовали современный двухкабинный биотуалет.

В рамках озеленения на территории уложили 600 квадратных метров газона и высадили 10 рябин.

Проведённые работы не только улучшили облик города, но и создали условия для комфортного досуга жителей. Теперь здесь можно проводить свободное время, гулять с детьми, отдыхать на свежем воздухе и пользоваться современной благоустроенной инфраструктурой.