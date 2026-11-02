Ремонт дорожного участка в Кандыагаше завершен

В городе Кандыагаш завершены работы по среднему ремонту автомобильной дороги от проспекта Тәуелсіздік до рынка «Алан».

В рамках проекта отремонтировано 490 метров дорожного полотна в соответствии с установленными требованиями. Подрядной организацией выступило ТОО «Жем Ақберген Құрылыс».

В ходе ремонтных работ существующее дорожное покрытие было переработано, после чего уложено новое асфальтовое покрытие. Также сформированы и укреплены обочины, нанесена дорожная разметка.

Обновленный участок дороги позволит обеспечить более комфортные и безопасные условия для жителей и участников дорожного движения.