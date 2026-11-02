Детская онкология: ранняя диагностика и современные подходы к лечению

Детская онкология и гематология, ранняя диагностика заболеваний и подготовка квалифицированных медицинских кадров — эти вопросы имеют особое значение для развития системы здравоохранения.

Об этом рассказал Досимов Арыстан Жумабекович — кандидат медицинских наук, руководитель кафедры «Детские болезни №2» Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Оспанова, детский онкогематолог.

Специалист подробно остановился на деятельности кафедры, подготовке будущих педиатров и взаимодействии медицинского образования с практическим здравоохранением. Отдельно отметил значение клинического опыта и непрерывного профессионального развития врачей.

Своевременная диагностика, профессиональная подготовка медицинских специалистов и доступность квалифицированной помощи остаются важными условиями сохранения здоровья детей.