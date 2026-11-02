Проект соответствует задачам, обозначенным Президентом Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана. Глава государства подчеркнул важность масштабирования опыта строительства современных молочно-товарных ферм, а также предоставления инвесторам долгосрочного и доступного финансирования.

В Актюбинской области продолжается расширение и модернизация молочно-товарной фермы «Айс». Основная цель проекта — увеличение объёмов производства молока, обновление производственной инфраструктуры и внедрение современных технологий в животноводстве.

В рамках программы «Кредитование проектов в сфере агропромышленного комплекса» предприятию предоставлено финансирование в размере 7,5 миллиарда тенге через АО «СПК «Актобе». Кредит выделен под 2,5 процента годовых сроком на 12 лет, включая двухлетний льготный период.

Предприятие «Айс» работает с 2010 года. Изначально на ферме насчитывалось 1 000 дойных коров, которые производили около 5 тонн молока в сутки. Масштабное расширение хозяйства началось в 2024 году с учётом опыта Северо-Казахстанской области.

Привлечённые средства направлены на строительство и модернизацию производственных объектов, приобретение современного оборудования и увеличение племенного поголовья. В частности, хозяйство приобрело 495 голов племенного скота. В дальнейшем пополнять стадо планируется за счёт собственного молодняка.

В рамках модернизации на ферме установлен доильный зал карусельного типа, оснащённый современным оборудованием европейского производства. Это единственный объект такого типа в Западном регионе Казахстана.

Установка позволяет одновременно доить 50 коров. За шестичасовую смену оборудование способно обслуживать до 1 600 голов скота. Это позволит повысить производительность и оптимизировать процесс доения.

В настоящее время ферма производит около 40 тонн молока в сутки. После завершения проекта поголовье дойных коров увеличится до 2 600, а суточный объём производства превысит 100 тонн. Основные строительные и модернизационные работы планируется завершить в начале следующего года, а выход на проектную мощность ожидается в третьем квартале 2027 года.

Одним из важных направлений работы предприятия является обеспечение поголовья собственными кормами. Для этого хозяйство располагает 2 500 гектарами орошаемых земель, где выращиваются кормовые культуры с применением влагосберегающих технологий.

Кроме того, хозяйство отказалось от использования химических средств обработки и перешло на биологические препараты на основе полезных для почвы бактерий. Такой подход способствует сохранению плодородия земель и формированию устойчивой кормовой базы с учётом климатических особенностей Актюбинской области.