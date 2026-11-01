В Актобе завершился республиканский фестиваль театрального искусства «Адал азамат» среди детей и подростков. В творческом конкурсе приняли участие 15 театральных коллективов из разных регионов Казахстана, представивших свои постановки зрителям.

Цель фестиваля – развитие творческих способностей детей и подростков, повышение интереса к театральному искусству, формирование сценической культуры и укрепление культурных связей между регионами.

По итогам конкурса победители в номинации «Драматический театр» были определены в трёх возрастных категориях.

В смешанной возрастной категории Гран-при завоевал театральный коллектив «Жас актер» Дворца школьников имени Мукагали Макатаева из города Талдыкорган Жетысуской области.

В средней возрастной категории (10–14 лет) победителем стал театральный коллектив «Жас сахна» школы-гимназии имени Малика Габдуллина Зерендинского района Акмолинской области.

В старшей возрастной категории (15–18 лет) Гран-при получил театральный коллектив «Шамшырақ» средней школы №3 Шалкарского района Актюбинской области.

В церемонии торжественного закрытия фестиваля приняли участие руководитель областного управления образования Булбул Кузембаева, представители сферы культуры, члены жюри, педагоги и юные артисты.

Участники конкурса были награждены дипломами I, II и III степени. Жюри оценивало творческое мастерство, художественное оформление постановок и оригинальность сценических решений.

В состав жюри вошли деятель культуры Республики Казахстан, председатель Актюбинского областного филиала Союза композиторов Аманжол Дуйсенулы, режиссёр Актюбинского областного драматического театра имени Тахауи Ахтанова Мейрам Хабибуллин и актриса этого театра Фатима Бердибекова.

Особым подарком для участников и гостей стало выступление театрального коллектива «Жас актер» из Талдыкоргана. В праздничной программе также приняли участие танцевальный коллектив Академии творчества и учащиеся детской школы искусств имени Казангапа.

Республиканский фестиваль «Адал азамат» стал площадкой для раскрытия творческого потенциала подрастающего поколения, развития интереса к театральному искусству и популяризации духовно-нравственных ценностей средствами театра.