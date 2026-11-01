В международном аэропорту Актобе имени Алии Молдагуловой запланированы строительство новой взлетно-посадочной полосы и реконструкция пассажирского терминала. Работы предусмотрены в рамках трехлетней программы развития аэропортов Казахстана до 2029 года.

Модернизация позволит повысить пропускную способность воздушной гавани и создать условия для дальнейшего расширения авиасообщения.

Ход реализации проектов обсужден на совещании под председательством вице-министра транспорта Республики Казахстан Талгата Ластаева с участием представителей акиматов и аэропортов страны.

Участники рассмотрели вопросы строительства и реконструкции взлетно-посадочных полос, модернизации пассажирских терминалов, подготовки проектно-сметной документации, определения источников финансирования и соблюдения установленных сроков.

Напомним, развитие транспортной инфраструктуры обозначено в Послании Главы государства народу Казахстана от 28 октября 2026 года.

Всего модернизация взлетно-посадочных полос запланирована в семи аэропортах страны. Помимо Актобе, новые ВПП построят в Астане и Шымкенте, а действующие реконструируют в Алматы, Жезказгане, Таразе и Уральске.

Кроме аэропорта Актобе, строительство и реконструкция пассажирских терминалов предусмотрены еще в шести воздушных гаванях — Атырау, Усть-Каменогорске, Жезказгане, Семее, Павлодаре и Урджаре.