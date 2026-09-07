Безопасность детей на дорогах – на особом контроле

В ходе аппаратного совещания под председательством акима области Асхата Шахарова рассмотрели меры по предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди учащихся и обеспечению безопасности дорожного движения в новом учебном году.

Особое внимание было уделено вопросу безопасности детей по пути в школу и обратно, состоянию дорожной инфраструктуры возле учебных заведений и организации подвоза учащихся.

По информации начальника управления административной полиции Департамента полиции Актюбинской области Еркина Утегена, с начала года зарегистрировано 324 ДТП с участием детей. В них пять детей погибли. Вместе с тем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество погибших снизилось вдвое.

В области проводится работа по установке дорожных ограждений, искусственных дорожных неровностей, пешеходных переходов и обновлению дорожной разметки. Также приводятся в порядок парковочные зоны и тротуары возле школ, создавая безопасную и комфортную среду для учащихся и их родителей.

Особое внимание уделяется вопросам безопасной перевозки школьников. В новом учебном году 137 автобусов ежедневно будут обеспечивать подвоз 12 546 детей к школам. В целях повышения безопасности детей автобусный парк поэтапно обновляется, также планируется улучшить его техническое состояние.

Еще одно предложение – продолжить установку приподнятых пешеходных переходов возле школ, которые позволяют снизить скорость автомобилей и повысить безопасность детей. В частности, на проспекте Бейбітшілік после обустройства такого перехода не зарегистрировано ни одного ДТП с участием пешеходов.

Аким области Асхат Шахаров поручил усилить контроль за безопасностью детей на дорогах, особенно вблизи школ, ускорить решение вопросов с тротуарами, парковками и дорожной инфраструктурой, а также принять меры по обновлению автобусов, используемых для перевозки учащихся.

«Безопасность детей по пути в школу и обратно должна быть безусловным приоритетом. Необходимо не просто выявлять проблемные участки, а оперативно устранять все недостатки, обеспечить школы необходимой дорожной инфраструктурой, держать на контроле вопрос по транспорту для перевозки учащихся. Особое внимание следует уделить тем участкам, где дети сегодня вынуждены выходить на проезжую часть. Все эти вопросы должны находиться на постоянном контроле акиматов и ответственных служб», - подчеркнул глава региона.