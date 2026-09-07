От чистого двора — к чистому будущему: в Актобе прошла экологическая акция

В общеобразовательной средней школе №82 города Актобе в рамках общенациональной программы «Таза Қазақстан» прошло мероприятие «Таза қадам – үлкен өзгеріс».

Его главная цель — повысить экологическую культуру учащихся, сформировать ответственное отношение к чистоте и окружающей среде, а также привлечь школьников к природоохранной деятельности.

Мероприятие состояло из двух частей. Сначала учащимся рассказали о целях и значении программы «Таза Қазақстан». Школьники обсудили вопросы охраны окружающей среды, поддержания чистоты и личной ответственности каждого человека за общее пространство. В формате «вопрос — ответ» они смогли высказать свое мнение и расширить знания об экологии.

Затем ребята перешли к практике. Они привели в порядок цветочные клумбы на территории школы и подготовили декоративные растения к зиме. Учащиеся рыхлили почву и знакомились с правилами внесения удобрений.

По словам директора школы Абзала Тажимишева, такие мероприятия позволяют детям не только получить полезные знания, но и сразу применить их на практике.

«Дети узнали о значении программы “Таза Қазақстан” и освоили конкретные способы ухода за территорией школы. Подобные мероприятия воспитывают ответственное отношение к чистоте, бережное отношение к природе и любовь к родному краю», — отметил директор.

Своими впечатлениями поделилась и ученица 10-го класса Аянат Базарбаева.

«Мы расширили свои знания об экологии и внесли вклад в благоустройство школьной территории. Я поняла, что даже небольшой шаг каждого человека может привести к большим изменениям. Экологическая культура — один из важных показателей развития общества, поэтому беречь природу должен каждый из нас», — сказала школьница.

Практическая работа помогла учащимся увидеть, как чистота и озеленение влияют на состояние окружающей среды. Ребята также показали, что забота о природе начинается с простых действий и ответственного отношения к месту, в котором мы живем.