Центр поддержки семьи «Үміт» в Кобдинском районе работает в новом здании

Центр поддержки семьи «Үміт» в Кобдинском районе переехал в новое здание и приступил к работе.

Основная цель центра – оказание комплексной поддержки семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, содействие в решении социальных вопросов, укрепление семейных ценностей и профилактика бытового насилия.

Специалисты центра оказывают жителям района социальную и психологическую помощь, предоставляют необходимые консультации. Особое внимание уделяется семьям, столкнувшимся с трудностями: с ними проводится индивидуальная работа, направленная на решение возникающих проблем.

Новое здание позволит создать более комфортные условия для работы специалистов и обеспечить жителям района доступ к качественным социальным услугам.