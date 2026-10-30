Деятели культуры удостоены государственных наград

В Актобе состоялась церемония вручения государственных наград Республики Казахстан. В соответствии с Указом Президента страны Касым-Жомарта Токаева от 20 октября 2026 года представителей сферы культуры и искусства региона удостоены высоких государственных наград.

В ходе торжественной церемонии аким области Асхат Шахаров отметил вклад работников культуры в развитие духовной жизни региона, сохранение и популяризацию национального искусства и культурного наследия, а также поздравил награждённых.

Так, орденом «Парасат» награждён артист Казахского оркестра народных инструментов имени Ахмета Жубанова областной филармонии имени Г. Жубановой, заслуженный деятель Казахстана Марат Айтимов.

Орденом «Құрмет» отмечена директор областного театра кукол «Алақай» Асия Курманалина.

Медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены артист Актюбинского областного драматического театра имени Тахауи Ахтанова Кенесбай Кемалбаев и художественный руководитель ансамбля танца «Аққу» областной филармонии имени Г. Жубановой, отличник культуры Республики Казахстан Омар Мамбетoв.

Государственные награды вручены за заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами.