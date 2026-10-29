В Актобе обсудили развитие предпринимательства, доступность финансовых инструментов и взаимодействие бизнеса с государством. В рамках налогового форума «Пульс бизнеса: финансы и рост» также отметили предпринимателей, внесших вклад в развитие экономики региона, и подвели итоги акции «Честный предприниматель».

Мероприятие прошло 29 октября, в День предпринимателя Казахстана, в Өнер орталығы. Организаторами выступили акимат Актюбинской области, Казахстанская ассоциация бухгалтеров и аутсорсеров и региональная палата предпринимателей «Атамекен».

Сегодня предпринимательство остается одним из ключевых факторов экономического развития Актюбинской области. В регионе насчитывается более 86 тысяч активных предпринимателей, в сфере занято свыше 176 тысяч человек.

«Развитие малого и среднего бизнеса напрямую связано с экономическим ростом региона, созданием новых рабочих мест и повышением благосостояния населения. Наша задача — формировать условия, при которых предприниматели смогут развивать производство, внедрять новые решения и уверенно реализовывать свои проекты. При этом государство должно оставаться надежным партнером бизнеса», — отметил заместитель акима области Асылбек Есенбаев.

Он также рассказал о развитии промышленного сектора региона, выделив деятельность компаний KazFeltec, Capital Plast KZ и Ort tehnika-Qazaqstan.

Для поддержки предпринимательских инициатив в текущем году предусмотрено 1,9 млрд тенге на льготное кредитование. Поддержку получили более 65 проектов.

Отдельное внимание на форуме уделили вопросам прозрачности предпринимательской деятельности, соблюдения налоговых обязательств и социальной ответственности бизнеса. По итогам региональной акции «Честный предприниматель» награды вручили в семи номинациях: «Образцовый налогоплательщик», «Ответственный работодатель», «Безопасное предприятие», «За вклад в развитие социально ответственного бизнеса», «Прозрачный бизнес», «Лучший малый бизнес» и «Лучшее производственное предприятие».

Благодарственные письма от имени акима области получили учредитель ПК «Нектар», меценат Шамиль Каспранов, председатель совета директоров ТОО «Дастан» Асхат Айтжанов и учредитель ТОО «Алгабас А» Азамат Утепбергенов и другие предприниматели.

За развитие сотрудничества бизнеса и государства памятные статуэтки вручили руководителям отделов предпринимательства Аскару Кукееву из Актобе, Алтынгуль Додановой из Айтекебийского района, Кунзие Толешевой из Кобдинского района и Есенболу Жолдыгарину из Темирского района.

Заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Тимур Жаркенов акцентировал внимание на необходимости дальнейшего развития предпринимательских инициатив и сокращения административных барьеров. Благодарственными письмами Национальной палаты предпринимателей также отметили представителей бизнес-сообщества, в том числе молодых предпринимателей.

Директор ТОО «ТоСТ+» Бахыт Сулейменов удостоен медали «За верность делу» Национальной палаты предпринимателей.

Проведение форума стало площадкой для обсуждения актуальных вопросов финансового сопровождения бизнеса, укрепления партнерства между предпринимателями и государственными органами, а также распространения практик ответственного ведения бизнеса в Актюбинской области.