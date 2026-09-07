Мөлдір Серікқызы — двукратная чемпионка по тогызкумалаку!

Актюбинская спортсменка Мөлдір Серікқызы завоевала золотые медали Всемирных игр кочевников в личном и командном зачётах по тогызкумалаку, став двукратной чемпионкой!

Ранее на Играх кочевников, прошедших в 2024 году в городе Астана, она также завоевала золотую медаль.

Эта победа нашей землячки, прославляющей национальный спорт и достойно защищающей честь страны, стала очередным ярким достижением актюбинского спорта.

Поздравляем Мөлдір Серікқызы с этой знаменательной победой! Желаем и впредь покорять самые высокие вершины и высоко поднимать наш Государственный флаг!