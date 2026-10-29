В Актюбинской области стартовала интеллектуальная олимпиада среди учащихся сельских школ

В Актюбинской области проходит областной этап республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам среди учащихся 9–11(12)-х классов сельских школ. Соревнования организованы в районах региона с 27 по 31 октября.

Планируется, что в олимпиаде примут участие 1 096 школьников со всех районов области. Участники продемонстрируют свои знания по 13 предметам естественно-математического и общественно-гуманитарного направлений, а также проверят аналитические способности и навыки решения сложных учебных задач.

Основная цель олимпиады — выявление и поддержка одарённых учащихся сельских школ, развитие их интеллектуального потенциала и повышение интереса к углублённому изучению учебных дисциплин.

По итогам областного этапа школьники, показавшие лучшие результаты, получат возможность представить регион на республиканском этапе олимпиады.