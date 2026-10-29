В Актобе проходит чемпионат Казахстана по плаванию

В областной детско-юношеской спортивной школе по водным видам спорта «Достык» города Актобе проходит чемпионат Республики Казахстан по плаванию среди юношей и девушек 2008 года рождения и младше.

В республиканских соревнованиях принимают участие 334 спортсмена в составе 27 команд из областей страны, а также городов Астаны, Алматы и Шымкента. Среди участников — 199 юношей и 135 девушек.

В церемонии открытия чемпионата приняли участие руководитель Управления физической культуры, спорта и туризма Актюбинской области Мейрамбек Махамбетов и государственный тренер Республики Казахстан по плаванию Андрей Гершевич.

Выступая на торжественной церемонии, Мейрамбек Махамбетов отметил активное развитие плавания в стране и выразил благодарность Министерству туризма и спорта и Федерации плавания за поддержку в проведении чемпионата в Актобе.

В рамках чемпионата спортсмены соревнуются на различных дистанциях вольным стилем, баттерфляем, на спине, брассом и комплексным плаванием. Также проходят эстафетные заплывы.

Соревнования продлятся до 30 октября.