В Актюбинской области в школах открывают стоматологические кабинеты

В Актюбинской области продолжается реализация Дорожной карты «В будущее — со здоровыми зубами» на 2025–2028 годы. В рамках проекта в школах создаются стоматологические кабинеты, чтобы сделать профилактику и раннее выявление заболеваний полости рта доступными непосредственно по месту обучения детей.

Всего в области планируется открыть стоматологические кабинеты в 59 школах с численностью учащихся более 1000 человек.

В 2025 году такие кабинеты открылись в 14 школах: 12 — в городе Актобе и 2 — в районных центрах. В 2026 году планируется открыть еще 15 кабинетов, в том числе 12 — в школах Актобе и 3 — в районных центрах.

С начала текущего года профилактический стоматологический осмотр прошли 7 847 школьников. У 1 719 детей выявлен кариес легкой и средней степени тяжести. При выявлении стоматологических проблем детям оказывается необходимое сопровождение и даются рекомендации по дальнейшему лечению.

Один из таких кабинетов с прошлого года работает в школе №56 города Актобе.

«Здоровье ребенка начинается с зубов. С прошлого года в нашей школе действует стоматологический кабинет. За прошлый учебный год нашим школьным стоматологом обследовано 2 265 детей. Проводится осмотр, при необходимости дети направляются к врачам. То есть полного лечения на месте нет, но осуществляется сопровождение ребенка. Наш стоматолог также проводит в классах лекции о том, как правильно чистить зубы и ухаживать за полостью рта. Всё это делается для того, чтобы предупредить заболевания полости рта и зубов у детей. Полностью оборудование стоматологического кабинета обеспечивает КДП №3. Я считаю, что это очень важно, потому что всё сделано для того, чтобы наше подрастающее поколение было здоровым», — сказала директор школы №56 города Актобе Гульнара Наримбетова.

Школьные стоматологические кабинеты работают прежде всего на профилактику. Ежегодно проводится массовый осмотр полости рта учащихся, по результатам которого формируются списки детей, нуждающихся в дополнительном наблюдении или лечении.

Отдельное внимание уделяется формированию у детей правильных привычек. Стоматологи проводят профилактические занятия и объясняют школьникам, как правильно чистить зубы, как часто это необходимо делать, а также как выбирать зубную щетку и зубную пасту.

В кабинетах работают детские врачи-стоматологи или дантисты, а также медицинские сестры, которые помогают при проведении процедур и стерилизации инструментов.

Таким образом, школьная стоматология в области становится не только инструментом раннего выявления кариеса и других заболеваний, но и частью системной профилактической работы, направленной на формирование культуры ухода за полостью рта у детей.