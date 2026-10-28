Учёные из Актобе разработали мобильное устройство для исследования радиации

Учёные Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова разработали мобильный спектральный комплекс, который позволяет с высокой скоростью регистрировать радиацию и изучать её воздействие на материалы. Устройство весит всего три килограмма и измеряет один спектр примерно за одну минуту. Ранее на аналогичную работу требовалось 20–30 минут.

Разработка стала результатом многолетних исследований, проводимых в научном центре «Радиационная физика материалов» университета. Проект реализован под руководством доктора физико-математических наук, профессора, директора центра Куанышбека Шункеева совместно с его учениками. Исследованиями в области ядерной физики учёный занимается с 1980-х годов.

Новое устройство предназначено для регистрации слабых световых сигналов, которые кристаллы испускают под воздействием радиации. Анализ этих сигналов позволяет определять характеристики излучения и изучать изменения физических свойств материалов при облучении.

«Ранее в исследованиях использовалось громоздкое оборудование, рассчитанное на стационарную работу. Новое устройство весит всего три килограмма. Оно измеряет один спектр примерно за минуту, тогда как прежнему аппарату на эту работу требовалось 20–30 минут. Это особенно важно при регистрации слабых сигналов, которые могут исчезать за короткое время», — отметил Куанышбек Шункев.

При создании комплекса основные компоненты прежнего оборудования были адаптированы к современной измерительной системе. Необходимые детали поставили из Беларуси и Японии. Устройство прошло испытания на ускорителе ДЦ-60 Института ядерной физики в Астане. Кроме того, учёные проводили исследования в лаборатории в немецком городе Гамбурге.

В основе измерений лежит использование специальных кристаллов — сцинтилляторов. Они регистрируют гамма- и рентгеновское излучение, а также ионизирующие частицы, преобразуя энергию излучения в короткие световые вспышки. Измеряя эти сигналы, исследователи могут определять характеристики радиации.

Мобильный комплекс можно использовать не только в лаборатории, но и на выездных исследовательских площадках. Сейчас учёные проводят эксперименты с рентгеновским аппаратом, производимым в Актобе, и изучают возможности дальнейшего применения разработки. Среди перспективных направлений — измерение солнечного спектра и исследование изменений физических свойств материалов под воздействием излучения.

По мнению исследователей, разработка может найти применение при совершенствовании радиационных датчиков, приборов контроля уровня излучения и специальных радиационно-стойких материалов. Это особенно актуально для стран, строящих атомные электростанции. Также рассматривается возможность использования комплекса в международных научных проектах и его представления зарубежным исследовательским организациям.